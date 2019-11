Le pagelle del Frosinone - Bardi il migliore, Dionisi delude

Risultato finale: Spezia-Frosinone 2-0

Bardi 6.5 - A parte i due gol subiti, si esibisce in una serie incredibili di parate. Se il Frosinone rimane in partita fino al 90' è anche grazie ai suoi interventi decisivi.

Brighenti 6 - Dalle sue parti c'è un cliente davvero complicato come Bidaoui. Ci prova in tutti i modi, spesso lo ostacola. Ma quando il numero 26 alza le frequenze va in difficoltà. Rimane comunque uno dei migliori per i gialloblù.

Capuano 6 - Regge bene le giocate offensive da parte dei padroni di casa, anche se sulla prima rete tutta la linea si perde l'inserimento dell'attaccante islandese.

Krajnc 5.5 - Un paio di buoni interventi, ma complessivamente non riesce quasi mai a limitare le giocate di Ricci. Può e deve fare sicuramente di più.

Zampano 5.5 - Nel primo tempo trova spazio e prova spesso a spingere, ma nella ripresa soffre il momento negativo e non riesce più ad essere incisivo come nella prima frazione. (Dall'81' Citro 5.5 - Tocca pochi palloni e non riesce a dare la quantità in area richiesta da Nesta).

Gori 5 - Quando la gara inizia ad innervosirsi si lascia trascinare dalle proteste e non trova più la giusta concentrazione per affrontare i minuti finali.

Maiello 5.5 - Tocca moltissimi palloni, ma spesso sbaglia la scelta. Bene nel primo tempo, con il passare dei minuti soffre la pressione e va in confusione quando Acampora alza il pressing.

Haas 5 - Si vede pochissimo, i suoi inserimento mancano molto ad una squadra che gioca spesso sulle ripartenze. Poco prima di uscire colpisce un palo da due passi. (Dal 61' Matarese 5.5 - Non ha un buon impatto sulla sfida, commette falli evitabili come nell'azione del giallo).

Beghetto 6 - Uno dei più propositivi, anche se nel secondo tempo predica nel deserto. Trova spesso lo spazio per affondare, ma i compagni fanno poco movimento in area.

Ciano 6.5 - Uno dei migliori nel primo tempo, si muove tra le linee e non dà mai punti di riferimento alla difesa di casa. Si rende pericoloso in un paio di occasioni, ma è costretto ad abbandonare il campo per via di un problema fisico. (Dal 46' Novakovich 5.5 - Un paio di buone giocate appena entra in campo, poi si isola e i compagni non lo cercano con continuità).

Dionisi 5 - Troppe giocate frettolose e senza pensarci su. Ha carisma e qualità, quando le partite prendono una certa piega deve essere il primo a caricarsi la squadra sulle spalle.