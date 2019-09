Le pagelle del Frosinone - Ciano il migliore, male Zampano e Trotta

Risultato finale: Frosinone-Cosenza 1-1

© foto di Federico Gaetano

Iacobucci 6 - Non può nulla nell’occasione in cui viene punito da Carretta.

Salvi 6 - Spinge poco sulla corsia di riferimento, costretto ad occuparsi degli spazi lasciati da Paganini.

Brighenti 6 - I suoi lanci e quelli del compagno di reparto sono una chiara disposizione di Nesta per provare a sorprendere la difesa del Cosenza. Da una sua imbeccata nasce il penalty che porta al gol di Ciano.

Ariaudo 6 - Anche l’ex Juventus prova spesso a scavalcare il centrocampo per servire rapidamente gli attaccanti. Non sfigura nel duello con Pierini.

Zampano 5 - Si addormenta e lascia passare Carretta nell’occasione del pareggio. Errore che costa caro alla sua squadra.

Paganini 6 - Con i suoi inserimenti a fari spenti spesso costringe agli straordinari l’intera difesa del Cosenza. Evitabile il secondo giallo che nel finale gli costa l'espulsione.

Vitale 6 - Si sacrifica molto per evitare che la squadra si divida in due tronconi e stremato alla mezz’ora del secondo tempo chiede il cambio. Dal 71’ Tribuzzi 6 - La traversa gli nega la gioia del gol sulla splendida conclusione nel finale di gara.

Haas 5.5 - A tratti scompare dalla gara e la sua assenza a metà campo si avverte quando il Cosenza ha maggior spazio per rendersi pericoloso in contropiede.

Ciano 6.5 - Tra le linee ha le carte in regola per far male e sfrutta lo spazio a disposizione creando scompiglio nella retroguardia del Cosenza. Richiamato in panchina nonostante la prestazione al di sopra della sufficienza. Dal 60’ Novakovich 6 - Buono l’impatto sulla gara. Mette le doti atletiche a disposizione della squadra, ma non trova la rete.

Trotta 5 - Non la prestazione da trascinatore che ci si aspettava da lui. Finisce spesso nella morsa dei centrali avversari e a metà ripresa lascia il campo. Dal 68’ Rohden 5.5 - Il meno brillante tra coloro che hanno preso parte alla gara entrando dalla panchina.

Citro 5.5 - Si muove bene e spesso è pericoloso, ma gli manca un pizzico di cinismo negli ultimi metri.