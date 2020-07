Le pagelle del Frosinone - Ciano ispirato, Ardemagni ingenuo

Risultato finale: Frosinone-Juve Stabia 2-2

Bardi 6.5 - Non ha colpe sui gol subiti. Sfodera anche un grande intervento su Di Mariano nel primo tempo.

Brighenti 7 - Fa il possibile, ma non riesce ad evitare il vantaggio della Juve Stabia nel primo tempo. Raddrizza la gara con rabbia prima del giro di boa. Prova di grande autorevolezza e tenacia.

Szyminski 6 - Battaglia con autorevolezza contro il reparto avanzato avversario. Non sfigura e porta a casa la sufficienza.

Krajnc 6 - Col suo mancino aiuta la squadra nello sviluppo del gioco. Non brilla, sebbene non commetta grosse sbavature.

Salvi 5 - Serata negativa. Ha qualche occasione per arrivare sul fondo e servire i compagni, ma lo fa con poca convinzione e non crea pericoli. Esce per infortunio a ripresa inoltrata. Dal 60’ Zampano 5.5 - Prova a calarsi subito nei ritmi del match, ma senza riscaldamento è più difficile.

Paganini 6 - In fase di non possesso si sacrifica su Calò per limitare il faro della Juve Stabia e lo fa con grande generosità. Esce stremato nel secondo tempo. Dal 59’ Dionisi 7 - Suo il colpo di testa da cui nasce il rigore, da lui stesso trasformato, per fallo di Tonucci su Ardemagni. Guizzo vincente.

Gori 5.5 - Non troppo lucido in mezzo al campo nelle poche volte in cui ha sufficiente tempo a disposizione per imbastire trame di gioco. Soffre la pressione della mediana avversaria ed esce a causa di un problema fisico. Dal 68’ Tribuzzi 6 - Ci si aspettava potesse essere in campo dall’inizio, invece subentra solo a gara in corso e aiuta la squadra nel finale in inferiorità numerica.

Rohden 6 - Più libero da compiti di marcatura, accompagna con maggiore continuità la manovra, senza però trovare la giocata vincente nella trequarti della Juve Stabia.

D’Elia 5.5 - Non sfoggia l’esuberanza dei giorni migliori. Condizione fisica da rivedere, manca una freccia importante nell’arco dei ciociari.

Ciano 6.5 - Tra i migliori del Frosinone. Propizia l’1-1 con una grande punizione e dà sempre la sensazione di poter creare pericoli in avanti.

Novakovich 5.5 - Servito poco e male dai compagni che non assecondano le sue caratteristiche e lo mettono in difficoltà. Dal 67’ Ardemagni 5 - Buon impatto sulla gara, ma una doppia leggerezza gli costa un rosso evitabile. Si procura il penalty del 2-2 e al 90’ lascia i suoi in inferiorità numerica per somma di gialli nel giro di pochi secondi.