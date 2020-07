Le pagelle del Frosinone - Paganini provvidenziale, Salvi fondamentale. Capuano ingenuo

vedi letture

Bardi 6 - Il pallone dalle sue parti non arriva quasi mai, forse per questo si dimostra poco reattivo sul rigore di Galabinov. Sempre attento nelle uscite alte.

Brighenti 6 - Partita di sostanza per il capitano gialloblu che si fa notare anche in fase d'impostazione oltre che a quella di copertura.

Szyminski 6,5 - Si incolla a Galabinov per tutta la partita e gli sbarra la strada in più di un'occasione. Ostacolo difficilissimo da superare.

Capuano 5,5 - La trattenuta su Galabinov rischiava di pesare come un macigno nell'economia del prosieguo della stagione. Fallo non evidentissimo ma ingenuo, con l'arbitro a due passi dall'azione.

Salvi 7 - Mette fine al digiuno da gol del Frosinone con un grande inserimento che brucia i difensori bianconeri. Entra anche nell'azione del 2-1 offrendo a Paganini un pallone solo da spingere in rete.

Haas 6,5 - Solita grinta e tanta personalità per il giocatore svizzero che offre un pressing forsennato sui portatori di palla liguri.

Gori 6,5 - Detta i tempi di gioco con una naturalezza impressionante. Ogni azione degna di nota parte dai suoi piedi.

Rohden 6 - Mezzo voto in meno per la clamorosa chance fallita a tu per tu con Scuffet. Per il resto solita partita di qualità e quantità, soprattutto quando si tratta di dare una mano dietro.

D'Elia 6,5 - Ammattisce Vignali arrivando sempre sul fondo. Elemento imprescindibile per il 3-5-2 dei ciociari.

Ciano 5,5 - Dotato di tecnica superiore ma la condizione fisica è approssimativa e non riesce mai nel guizzo decisivo. (Dal 67' Dionisi 6 - Si posiziona largo a destra e fa legna per la sua squadra guadagnando tanti calci du punizione che spezzano il ritmo dell'avversario).

Novakovich 6,5 - Partita a tutto campo dell'americano che eccelle sia nel lavoro di regista offensivo che di attaccante d'area, non riuscendo a trovare la gioia personale a causa di una mira da rivedere. (Dal 77' Paganini 7 - Segna un gol di un'importanza assoluta per il Frosinone. Modo perfetto di festeggiare la presenza numero 200 da professionista).