Le pagelle del Frosinone - Zampano intraprendente, in tanti sotto la sufficienza

Queste le valutazioni date al Frosinone, che ha perso per 2-0 a Verona contro il Chievo.

Bardi 6 – Non ha molte responsabilità sui due gol del Chievo. Limita il passivo in altre circostanze.

Szyminski 6 – Del trio difensivo del Frosinone è il giocatore mantiene più regolarità nel livello della sua prestazione.

Ariaudo 5,5 – Inizia la sfida con buona personalità, per poi calare con il passare dei minuti anche per via di qualche problema fisico. (Dal 74’ Ardemagni 6 – Entra in un momento della gara di totale controllo da parte del Chievo)

Capuano 5 – Non mancano alcuni suoi ottimi interventi difensivi ma, su entrambi i gol, avrebbe potuto fare certamente di più.

Zampano 6,5 – Nella giornata negativa del Frosinone a livello offensivo, l’esterno destro è tra i pochi che prova a creare qualche situazione pericolosa.

Rohdén 6 – Più positivo nella seconda parte della sfida, quando prova ad impensierire Semper con una conclusione bloccata in due tempi dal croato. (Dal 71’ Haas 5,5 – Finale di gara non troppo convincente da parte sua)

Maiello 5 – Decisamente sottotono nel primo tempo. Nesta lo toglie poco dopo l’inizio della ripresa. (Dal 58’ Gori 5,5 – Nonostante il suo ingresso in campo, la mediana del Frosinone continua ad essere in balia di quella del Chievo)

Tabanelli 5,5 – Qualche buona giocata per gli attaccanti e poco altro per uno dei due interni del centrocampo frusinate. (Dal 59’ Ciano 5,5 – Dovrebbe aumentare il peso offensivo della sua squadra, ma non riesce in questo intento)

D’Elia 5,5 – Decisamente in ombra nel confronto con Dickmann. Non si mette particolarmente in mostra né in fase difensiva né in quella offensiva. (Dal 70’ Beghetto 6 – La spinta sulla sinistra del Frosinone non migliora molto con il suo ingresso in campo)

Dionisi 5,5 – Prova a conquistarsi qualche pallone fuori dall’area, ma nel complesso gioca una partita molto difficoltosa.

Novakovich 5 – Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso, uscendo sconfitto dal confronto con i difensori del Chievo.