Le pagelle del Lecce - Mancosu da urlo, Tabanelli in versione bomber

Risultato finale: Lecce-Ascoli 7-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigorito 6 - Bella la parata su colpo di testa di Brosco. Per il resto vede da posizione privilegiata il trionfo dei suoi compagni.

Venuti 6 - Tiene alta la tensione per tutta la gara. Nessun problema in marcatura, spinge appena può.

Lucioni 6 - Tiene a bada gli attaccanti dell'Ascoli. Puntuale in chiusura nella ripresa.

Meccariello 6 - Lotta con ardore su ogni pallone. Con Lucioni fa passare pochi palloni. (Dal 63' Riccardi 6 - Mezz'ora serena in mezzo alla difesa.)

Calderoni 6.5 - Giudizioso sia in difesa che in spinta. Suo l'assist per il gol di La Mantia.

Tabanelli 8 - Continua il momento magico del centrocampista che va ancora a segno per ben due volte. Sempre più negli schemi di Liverani.

Tachtsidis 7 - Si dà da fare in mediana con buone trame per qualità e quantità. Cerca il gol, ma non lo trova. (Dal 71' Felici 6 - Esordio in Serie B per il giovanissimo mediano).

Petriccione 7 - Tanti palloni recuperati. Dà l'anima fino alla fine. Trova il gol e non cala mai l'attenzione.

Mancosu 8.5 - Che giocatore! Farebbe bene anche in A. Qualità e quantità, assist e gol. Leader della squadra.

La Mantia 7.5 - Con Liverani si scopre bomber: si guadagna un rigore, va a segno, sfiora altre reti. In forma smagliante. (Dal 61' Tumminello 6.5 - Spezzone di gara di qualità).

Falco 7.5 - Va a segno su rigore, dà un assist a Tabanelli. Anche per lui una gara di alto livello.