Le pagelle del Palermo - Brignoli e Puscas, la vendetta degli ex

Risultato finale: Benevento-Palermo 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Brignoli 7.5 - Nel primo tempo va a corrente alternata: alcune belle parate, ma anche brividi. Si esalta nella ripresa e alla fine la vittoria è ancora merito suo.

Salvi 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Szyminski 7 - Duello rusticano con Coda e compagni, ma alla fine ne esce vincitore. Non fa rimpiangere Bellusci.

Rajkovic 6.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, non sbaglia nulla.

Aleesami 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

Murawski 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa.

Jajalo 7 - Quantità in mediana. Bravo in più di una circostanza. Intelligente nell'azione del gol di Nestorovski, sale in cattedra nella seconda parte di match con più di un recupero importante.

Haas 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con Moreo si intende bene e crea azioni pericolose. Ottimo l'assist per Puscas. (Dall'85' Pirrello 5 - Molle in occasione del gol di Asencio).

Falletti 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte. (Dal 78' Fiordilino s.v. - )

Moreo 7 - Si batte come un leone. Tanta grinta e sponde per i compagni. Non molla fino alla fine.

Nestorovski 7 - Il capitano è in gran forma. Sul gol dell'1-0 fa un movimento da grande attaccante. Lotta fino a quando rimane in campo. (Dal 78' Puscas 6.5 - Entra e segna. Cos'altro serve? Con Brignoli serve la vendetta degli ex).