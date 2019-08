Le pagelle del Perugia - Iemmello goleador, Vicario superstar

Risultato finale: Livorno-Perugia 0-1

Vicario 8 - Una parata miracolosa su Bogdan a inizio partita. Salva il risultato neutralizzando il rigore di Mazzeo. Il migliore in campo.

Rosi 6 - Buone le due fasi per il capitano del Perugia. Attento dietro, propositivo in avanti.

Gyomber 6.5 - Vince quasi tutti i duelli nonostante un cliente ostico come Raicevic.

Angella 6 - Buona partita con poche sbavature.

Di Chiara 6 - Un po' meno propositivo del solito. Attento in fase difensiva.

Falzerano 6 - Buona partita in mezzo al campo. Vicario lo salva parando il rigore che aveva provocato con un'ingenua trattenuta su Mazzeo.

Dragomir 6.5 - Quando ha palla dimostra grande qualità. Esce un po' acciaccato per un colpo rimediato. (dal 65' Kouan 4 - Entra in campo e in 14' rimedia due gialli e conseguente rosso. Falli ingenui e inutili. Pecca d'inesperienza).

Carraro 6 - Buon filtro e buone trame. Non si risparmia.

Fernandes 6.5 - Ha fantasia e qualità. Gli manca l'ultima giocata ma sta crescendo. (dal 78' Sgarbi s.v. )

Iemmello 6.5 - Un unico vero pallone per fare gol e lui lo spedisce in porta. Decisivo.

Capone 5 - Si divora un gol dopo pochi minuti e il peso dell'errore lo condiziona finché rimane in campo. (dal 54' Melchiorri 5 - Come il compagno non entra mai in partita. Anche ammonito per un fallo).