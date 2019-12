Le pagelle del Perugia - Troppi errori di Nzita. Rosi e Iemmello: due follie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale

Perugia - Venezia 0-1

25' Montalto

Vicario 6 - Il portiere, tra gli ex dell'incontro, praticamente non deve mai sporcarsi i guanti, limitandosi di fatto a raccogliere dalla rete il pallone depositato lì da Montalto, e a interventi di ordinaria amministrazione.

Rosi 4 - Bloccato spesso per colpa del compagno Dragomir, ci bisticcia pubblicamente per non pestarsi i piedi. Nella ripresa spinge, ma è impreciso e gli rimangono scorie di nervosismo: la sua espulsione condanna gli umbri.

Sgarbi 6 - Mostra sicurezza, ed è anche risoluto nel farsi valere sui duelli aerei con gli avversari. La squadra ospite, quest'oggi, è riuscita ad affondare raramente per vie centrali.

Falasco 6 - Chiamato a svolgere il ruolo di centrale nell'emergenza, si disimpegna bene nelle nuove vesti e rischia davvero poco e nulla, tamponando a volte anzi qualche errore di altri compagni di squadra.

Nzita 4,5 - Gran pasticcio in due minuti: causa una punizione rischiando il rosso, sul quale il Venezia sblocca il match sfruttando un suo ritardo in marcatura. Errori che incidono: se ne vedono anche altri.

Falzerano 5 - Tra gli ex della partita è sicuramente quello con ricordi più dolci in arretrato, ma non è su quei livelli là. Tocca tanti palloni, ma non è quasi mai ispirato: ne sbaglia un'infinità.

Carraro 5,5 - Marcato a uomo da Capello, che fatica a lasciarlo solo anche quando va a dissetarsi a bordo campo. Soffocato dalla pressione, non rientra dopo l'intervallo: Oddo lo toglie per sbilanciarsi in avanti.

(dal 46' Capone 5,5 - Cerca di cambiare le cose da subito, affacciandosi subito in apertura di ripresa verso la porta, anche se solo con un tentativo debole.)

Nicoloussi 5 - Interpreta più di un ruolo in un pomeriggio difficile. Sufficiente da mezzala, quasi disastroso da playamker con errori ingenui dettati forse anche dalla giovane età. Alla fine lascia il campo.

(dal 77' Melchiorri 6 - Serve uno della sua esperienza per gli assalti finali, e per poco non va a trovare il gol del pareggio, vedendo una girata nata dal nulla sbattere sul palo e un colpo di testa andar fuori di un soffio).

Dragomir 5 - Spende il suo primo tempo a litigare con Rosi per trovare la giusta posizione, toccando però pochissimi palloni. Nella ripresa rimane dentro un quarto d'ora: tempo di essere rimproverato pure da Oddo e uscire.

(dal 60' Balic 5,5 - Entra con i suoi sotto, e viene espulso Rosi un istante dopo: non proprio l'ideale. Il croato prova a metterci intensità, ma si trova spesso e volentieri a rincorrere).

Buonaiuto 5,5 - Nel primo tempo è lui a portare l'unico tiro verso la porta di Lezzerini. Peccato per lui che sia centrale. Nel secondo svanisce, e si perde tra le mille difficoltà che hanno attanagliato i suoi oggi.

Iemmello 4 - Totalmente assente dalla partita, non si registra neanche un suo tentativo. Nel finale di partita, poi, perde anche la testa, facendosi cacciare a pochi secondi dal termine per proteste.