Le pagelle del Pescara - Fiorillo Superman, Scognamiglio roccioso

Risultato finale: Verona-Pescara 0-0

Fiorillo 7,5 - Versione Superman questa sera. Se il Pescara non incassa gol è per merito suo. Vola a togliere i palloni dalla porta risultando il migliore in campo per distacco. Miracoloso su Tupta nel finale.

Balzano 6 - Si sovrappone spesso sulla corsia di destra mettendo in difficoltà Vitale. Attendo quando il suo avversario spinge.

Scognamigio 7 - Si francobolla sia a Di Carmine che Pazzini seguendoli in ogni parte del campo. Decisivo il suo intervento nel primo tempo sul numero 10 scaligero.

Bettella 6,5 - E’ un 2000 ma gioca già con la tranquillità e l’eleganza di un veterano. Non sbaglia un intervento al centro dell’area.

Pinto 5,5 - Ammonito dopo un quarto d’ora è un po’ condizionato dal provvedimento disciplinare; sugli esterni del Verona non sempre è preciso (Dal 66’ Del Grosso 6 - Più bloccato rispetto a Balzano, controlla le sfuriate del Verona dalla sua parte).

Memushaj 6,5 - Si allarga spesso sulla destra dispensando assist per gli attaccanti da cui nascono pericoli per la porta di Silvestri.

Brugman 6 - Orchestra la manovra dettando i tempi in mezzo al campo, si dà da fare anche in fase di recupero palloni.

Crecco 6 - Cerca l’area di rigore andando alla conclusione in due occasione: nella prima potrebbe fare meglio, ma nella seconda difetta la mira per una questione di centimetri (Dal 90’ Bruno sv).

Marras 6,5 - Fa il bello e cattivo tempo sulla corsia di destra mettendo in difficoltà Vitale e andando al cross. Sfiora l’eurogol con un gran destro al volo.

Mancuso 6,5 - Terminale offensivo sempre cercato dai compagni colpisce un palo nella prima frazione di gara.

Sottil 6,5 - Si dà da fare sulla sinistra duellando con Faraoni. Nella ripresa sale decisamente di tono e sfiora il gol con il pallone che lambisce il palo alla sinistra di Silvestri (Dal 74’ Antonucci sv)