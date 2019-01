Le pagelle del Pescara - Fiorillo salva tutto, delude Mancuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fiorillo 7 - È lui il migliore in campo, salva praticamente tutto. Quando non ci arriva ci pensa il palo, ma comunque gioca una partita di altissimo livello. Non si fa mai sorprendere, soprattutto sui palloni alti.

Balzano 6 - Nel primo tempo prova spesso a spingere sulla corsia di competenza, creando più di qualche pericolo. Nel secondo tempo pensa più alla difesa, chiudendo le folate offensive dei padroni di casa.

Gravillon 6.5 - In alcuni tratti interviene molto ruvidamente, ma per il resto del match gioca con personalità. Limita molto bene Giannetti, con cui ingaggia un bel duello durante tutti i 90'.

Scognamiglio 6 - Qualche sbavatura rispetto al compagno di reparto, ma comunque porta a casa una prestazione sufficiente. Bene anche in lettura, dove concede poco.

Del Grosso 5.5 - Quando viene puntato nell'uno contro uno soffre troppo e spesso è costretto all'errore. Non brilla moltissimo, troppe distrazioni per un giocatore della sua esperienza.

Memushaj 6 - Si vede poco nel primo tempo, dove spesso va in difficoltà. Si vede che non sta bene fisicamente, ma porta comunque a casa la solita prestazione.

Kanouté 6.5 - Inizia con il piede giusto, recuperando moltissimi palloni pericolosi. Quando trova spazio prova anche l'affondo: spesso è stato chiuso da Brugman, ma oggi ha dimostrato tutto il suo valore. (Dall' 81' Bruno s.v.).

Melegoni 5.5 - Un paio di buoni inserimenti, poi si spegne e non riesce più ad incidere. Male anche in fase di impostazione, è mancato un pochino nelle azioni chiave.

Marras 5.5 - Delude come tutto l'attacco, non ha molti palloni giocabili e quando può fare la differenza sbaglia spesso la scelta. (Dal 72' Ciofani 6 - Buon impatto sul match, aiuta anche in fase di spinta).

Mancuso 5 - Lo servono pochissimo, ma è pur vero che lui non si fa vedere spesso. Deve essere più incisivo anche in partite simili.

Antonucci 5 - Non brilla moltissimo, anche perché viene chiuso molto bene dalla difesa di casa. Non prova mai l'uno contro uno, rimane spesso fuori dal match. (Dal 55' Monachello 6 - Entra bene in campo, si crea anche diverse occasioni da gol).