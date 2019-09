Le pagelle del Pescara - Machin pericoloso, Cisco impalpabile

Risultato finale: Pescara-Crotone 0-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fiorillo 5.5 - Poco può sulle reti avversarie, per il resto fa buona guardia.

Zappa 5 - Poca spinta in avanti, si fa beffare in occasione del gol da Benali, non certo il più alto in campo. Altre ingenuità assortite, serata da dimenticare.

Bettella 5.5 - Si fa beffare da Benali sul primo gol, in generale non dà grande sensazione di solidità. Giovane, si rifarà.

Campagnaro 5.5 - Con l'esperienza non riesce a sopperire alla serata negativa dell'intero reparto difensivo.

Del Grosso 5 - In difficoltà in marcatura, non chiude con efficacia sugli attacchi avversari. Poca spinta in avanti.

Machin 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Una traversa, un'altra chance sprecata, ma si merita la sufficienza sotto gli occhi di Faggiano, direttore sportivo del Parma (proprietario del cartellino).

Kastanos 5.5 - Prova a fronteggiare il palleggio avversario, ma non ci riesce, alla distanza ne esce sconfitto.

Memushaj 5.5 - Gara a corrente alternata, fatica a rendersi pericoloso e far girare il pallone con velocità.

Galano 5 - Deludente primo tempo. Si fa vedere solo nell'occasione del gol annullato. Troppo poco. (dal 46' Di Grazia 5.5 - Polveri bagnate per l'ex Catania. La serata è storta per tutti, anche per lui.)

Maniero 5 - Un guizzo nella prima parte, poi poco servito si intristisce ed esce dopo una prova poco brillante. (dal 66' Brunori 5.5 - Può far poco contro la difesa organizzata del Crotone).

Cisco 4.5 - Anche per lui è una serata storta, mai un'accelerazione o un'azione degna delle sue qualità. Impalpabile. (dal 78' Borrelli s.v. - Non è il modo migliore per esordire nel professionismo. Sul classe 2000, però, se ne dice un gran bene.)