Le pagelle del Pescara - Mancuso non sbaglia, Marras evanescente

Risultato finale: Foggia-Pescara 1-1.

Fiorillo 7 - Ha molti meriti su questo pareggio, compie degli interventi incredibili. Nella ripresa salva su Busellato, si inventa un paio di parate decisive.

Ciofani 5.5 - I centrocampisti rossoneri non danno punti di riferimento e lui va spesso in confusione. Sul gol di Deli non riesce ad opporsi in nessun modo.

Campagnaro 6 - Molto bene sui palloni alti, la sua fisicità impedisce a Iemmello di essere pericoloso. Qualche sbavatura, ma niente di eclatante.

Scognamiglio 6.5 - Guida la linea difensiva con personalità, quando serve si lancia in tutti i modi, opponendosi anche con il corpo. Un paio di tiri pericolosi vengono ribattuti con naturalezza proprio dal centrale abruzzese, che comanda tutto il reparto fino al triplice fischio.

Balzano 5.5 - Contiene molto bene Galano, lasciando poco spazio sulla sinistra. Il problema rimane Busellato, che con i suoi inserimenti crea troppi pericoli.

Memushaj 6 - Meno brillante rispetto ai suoi standard, paga molto lo sforzo fisico. Ma nel complesso gioca una prova sufficiente.

Brugman 6 - Non alza mai il ritmo, cerca sempre la giocata facile anche per mancanza di spazi in fase offensiva. Nel finale si divora il gol del 2-1 dopo un ottimo inserimento.

Melegoni 5.5 – Non brilla moltissimo, sbagliando troppi appoggi facili. Meno presente rispetto ai suoi standard, male anche in inserimento. (Dal 68' Crecco 6 - Buon impatto sulla sfida, quando trova varchi cerca anche l'inserimento).

Marras 5 - In una posizione inusuale si vede pochissimo, spesso fa fatica e si limita a galleggiare tra le linee, senza mai incidere. (Dall'82' Bruno s.v.).

Mancuso 7 - Poche occasioni da gol, non arriva mai il cambio di passo. Ma nel momento decisivo si procura il calcio di rigore e lo trasforma con naturalezza. È la sua stagione e si vede anche da questi piccoli particolari.

Monachello 6.5 - Gli manca soltanto il gol. Spreca due buone occasioni, ma non per demerito suo. Bene nel complesso, ma in alcune occasioni sbaglia la scelta finale. (Dall'85' Del Sole s.v.).