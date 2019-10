Le pagelle del Trapani - Carnesecchi c'è, svagato Del Prete

Risultato finale: Trapani-Juve Stabia 1-2

Carnesecchi 7 - Nel primo tempo è attento sulle conclusioni avversarie. Miracolo su Troest nella ripresa, poco può sul gol di Canotto e su quello di Forte. Si conferma profilo da seguire.

Del Prete 5 - Una svirgolata ad inizio gara non è concretizzata dall'attacco campano. Poi spinge a fasi alterne. Si fa bruciare da Canotto nel finale. Da rivedere anche su Forte.

Scognamillo 5.5 - Un po' gli scappano e allora usa le maniere forti. Fronteggia con ardore gli avversari, ma alla fine sbaglia su Forte lasciandosi anticipare.

Pagliarulo 6 - Uso il fisico e l'esperienza per bloccare gli avversari. Ci sarebbe però un rigore, ma l'arbitro, semplicemente, non lo vede.

Jakimovski 6 - Ci prova, un problema fisico lo limita nelle sgroppate. Dopo un tempo alza bandiera bianca. (dal 46' Cauz 6 - Spinge a fasi alterne, ma non demerita.)

Luperini 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari.

Taugourdeau 6.5 - Ingabbiato nei primi 20 minuti, è bravo nella punizione dell'1-0. Poi va a fasi alterne, cala vistosamente nel finale.

Colpani 6.5 - Appena sufficiente la sua prova nella prima parte, più vispo nella ripresa: ci prova, ma senza esito. (dal 62' Candela 6 - Forze fresche in attacco.)

Nzola 5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, nel secondo tempo, però scompare. Nervoso nel finale.

Pettinari 5.5 - Non è facile contro i difensori avversari, più volte chiuso, ma è da un suo movimento che nasce la rete di Taugourdeau. Poi sponde e altruismo.

Moscati 5.5 - Non convince, svagato in alcune circostanze, fuori posizione in altre. Esce per problemi fisici. (dal 69' Scaglia 6 - Vivace, mette in mezzo anche cross interessanti.)