Le pagelle del Venezia - Bocalon salva tutti, Segre sottono

Risultato finale: Cosenza-Venezia 1-1.

Vicario 6 - Sul gol di Tutino può solo applaudire come tutto lo stadio, per il resto non soffre le giocate offensive degli avversari. Un paio di accelerazioni nella parte finale del primo tempo lo mettono in difficoltà, ma la difesa chiude bene.

Coppolaro 6 - Come al solito mette in campo grinta ed esperienza per concedere pochissimo agli avversari. Tutino lo mette in difficoltà, lui si difende come può. Nel secondo tempo è più reattivo e concede meno spazi.

Modolo 6.5 - Molto lucido, soprattutto nel momento cruciale della sfida. Suo l'assist di testa per il gol del pareggio di Bocalon, sui palloni alti è insuperabile.

Domizzi 6 - Nel primo tempo soffre tantissimo le giocate in velocità di Embalo, ma poi quando il match si fa duro mette in campo tutta la sua esperienza. Nel finale è costretto ad uscire per via di un problema fisico. (Dal 77' Fornasier 5.5 - Tempo di entrare in campo e prende subito un'ammonizione evitabile).

Zampano 6 - Quando affonda sulla corsia crea sempre qualche pericolo. Nel primo tempo si vede ad intermittenza, nella ripresa è sicuramente più propositivo e non gioca con il freno a mano tirato.

Segre 5 - Non è in giornata e si vede quando deve aprire il gioco. Sbaglia diversi palloni, anche quelli più semplici. In questo finale di campionato servono soprattutto le sue doti per raggiungere la salvezza, Cosmi gli chiederà uno sforzo in più.

Schiavone 6 - Gestisce molti palloni, soprattutto nel secondo tempo. Buona prestazione, cerca di gestire la manovra anche nel momento più difficile della sfida.

Pinato 6.5 - Sicuramente è uno dei più propositivi, soprattutto nel primo tempo. Buona occasione da gol non sfruttata nei primi 45', nella ripresa è costretto ad uscire dal campo per via di un colpo subito. (Dal 53' Vrioni 6 - Fa molto movimento tra le linee e diventa un punto di riferimento per i compagni).

Mazan 5.5 - Nulla da dire per quanto riguarda l'impegno, ma non affonda mai sulla corsia sinistra. La sua mancanza si fa sentire visto che non arrivano palloni giocabili in area.

Zennaro 5 - Doveva dare una scossa alla squadra, ma si vede poco e nulla. Tra le linee non riesce mai ad essere determinante. (Dal 46' St Clair 6 - Buon impatto sul match, crea diversi pericoli sulla trequarti avversaria).

Bocalon 7 - Si vede pochissimo fino al momento del gol. Poi alza il ritmo e inizia a combattere su ogni palloni, portando a casa una prestazione di livello.