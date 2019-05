Le pagelle del Verona - Di Carmine glaciale, difesa granitica

Samuel Di Carmine

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6,5 - Legge sempre in anticipo l'azione, uscendo sempre con grande tempismo. Assolutamente strepitoso nel negare il gol a Mancuso nella ripresa.

Faraoni 6 - A volte soffre le scorribande di Sottil, ma tutto sommato lo argina senza concedere troppo. Ad inizio ripresa calcia male da ottima posizione, ma le sue diagonali nel finale sono preziosissime.

Dawidowicz 6,5 - Prestazione impeccabile dei centrali di Aglietti, che alza il muro respingendo qualsiasi pericolo proveniente dalle fasce e costringendo Mancuso a giocare spesso spalle alla porta.

Empereur sv - Sfortunato il centrale brasiliano, la cui gara dura appena 20' a causa di alcuni problemi muscolari. Dal 21' Bianchetti 6,5 - Sempre sul pezzo e puntuale nelle chisure, ottima gara anche per lui.

Vitale 7 - Aglietti gli chiede spesso di convergere verso il centro per sfruttarne le qualità tecniche. In difesa funge spesso da centrale aggiunto, alzando il muro e chiudendo ogni spiraglio. Prova maiuscola per il laterale stabiese.

Henderson 6,5 - Prova di grande dinamismo dello scozzese, che copre tutto il campo e orchestra diverse ripartenze. Non sempre preciso, ma è un riferminento costante in fase di costruzione.

Gustafson 7 - Il dominatore del centrocampo. Vera mente del Verona, costruisce geometrie verticalizzando nonappena ne ha occasione.

Colombatto 5,5 - Non una prova brillantissima da parte dell'argentino, che non riesce ad incidere e rischia anche il doppio giallo nella ripresa. Dal 67' Pazzini 6 - Fa sentire tutta la sua qualità ed esperienza, difendendo palloni preziosi e servendo alcune sponde invitanti per i compagni. Con lui il pallone è in cassaforte.

Matos 6,5 - Un motorino infaticabile per tutta la gara, porta avanti un'infinità di palloni. A volte pecca in precisione e lucidità, ma le sue sgroppate fendono come lama nel burro la difesa pescarese.

Di Carmine 7 - Tanto lavoro oscuro prima del lampo. Si guadagna astutamente un rigore pesantissimo e lo trasforma con estrema freddezza, regalando la finale ai suoi compagni.

Laribi 6,5 - Per lunghi tratti del match il più pericoloso degli uomini di Aglietti. Le sue incursioni dalla sinistra costringono agli straordinari i difensori biancazzurri, ma gli manca sempre l'ultimo guizzo. Offre aperture col compasso e giocate d'alta scuola, ma cala progressivamente col passare dei minuti. Dal 56' Lee 6 - Entra pimpante con la voglia di spaccare il mondo. Offre alcuni scatti degni di nota e aiuta in ripiegamento con la sua rapidità.