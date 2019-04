Le pagelle dell'Ascoli - Decide Ardemagni, bene la difesa

Risultato finale: Ascoli-Venezia 1-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milinković-Savić 6 - Sempre attento, non concede quasi nulla agli ospiti. Quando viene chiamato in causa non si fa mai sorprendere. Sui palloni alti comanda lui, aiutato anche dall'altezza.

Andreoni 6 - Nel primo tempo è molto attento nella fase difensiva, nella ripresa si fa vedere spesso in attacco con diverse sovrapposizioni.

Brosco 6.5 - Molto attento sui palloni alti, concede davvero poco ai suoi avversari. Bene anche nelle letture, dove non si fa mai sorprendere.

Valentini 6 - Come il compagno di reparto è molto attento e non concede nulla. Su un campo bagnato non è mai facile gestire rimpalli e traiettorie sporco.

Rubin 5.5 - Ingaggia duelli rusticani con tutti quelli che transitano dalle sue parti. Nel finale sbaglia diversi palloni, spesso manca dal punto di vista della concentrazione.

Cavion 6 - Nel primo tempo non è brillante, nel secondo tempo alza l'asticella e riesce ad essere più incisivo in entrambe le fasi. (Dal 70' Casarini 6 - Fa densità in mezzo al campo, evitando le giocate tra le linee).

Troiano 6 - Gestisce il gioco dell'Ascoli, senza sbagliare quasi nulla. Sempre molto lucido, concede poco in fase di non possesso.

Frattesi 6.5 - Un moto perpetuo, entra in tutte le azioni dell'Ascoli. C'è in area, prova la conclusione quando trova spazio: uno dei migliori in campo, soprattutto per via del carattere.

Ciciretti 6 - Va a strappi, ma quando si accende l'Ascoli gioca un calcio di livello. Quando calcia è sempre pericoloso, ma non trova lo specchio della porta. (Dal 76' Padella 6 - Si posiziona nella difesa a cinque ed evita qualsiasi pericolo).

Ardemagni 7.5 - Fa un lavoro incredibile in fase di possesso: sportellate, giocate, calci di punizione. È uno dei migliori in questo ruolo e inoltre si prende anche la responsabilità di trasformare un rigore pesantissimo. (Dall'87' Ngombo s.v.).

Rosseti 6 - Non segna, ma come al solito mette la sua qualità a disposizione della squadra. Nel finale si divora un gol davanti a Vicario, ma diamo i meriti anche al portiere del Venezia.