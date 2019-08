Le pagelle dell'Empoli - Dezi inventa, La Gumina si sblocca

Empoli-Juve Stabia 2-1

Antonino La Gumina

© foto di Federico Gaetano

Brignoli 6: serata tranquilla. Trasmette sicurezza nelle uscite.

Veseli 6: puntuale in fase di copertura. Non disdegna qualche sortita offensiva.

Romagnoli 6: in campo per il forfait in extremis di Maietta. Non fa rimpiangere il capitano.

Nikolau 6,5: il roccioso centrale greco conferma di essere in crescita. Difficilmente superabile nel gioco aereo.

Balkovec 6,5: è arrivato da poco ma sembra già perfettamente inserito nei meccanismi di gioco degli azzurri.

Dezi 7: col pallone tra i piedi fa quello che vuole: si diverte e fa divertire. Sforna assist e giocate di qualità. (dall’81’ Gazzola sv)

Stulac 6,5: lavoro oscuro ma prezioso. Fondamentale sui calci piazzati, detta i ritmi dando equilibrio.

Bandinelli 6,5: corsa e intensità. Sblocca il match con un gran sinistro al volo.

Laribi 6: il talento non gli manca ma spesso incaponisce troppo con le iniziative personali. (dal 72’ Frattesi 6: qualche buona giocata al servizio della squadra).

Moreo 6: gara di grande sacrificio. Sua la sponda per il gol di Bandinelli.

Mancuso 5,5: non al meglio e si vede. Si divora due volte il raddoppio. Gli manca il gol. (dal 57’ La Gumina 7: si sblocca dopo otto mesi e mezzo procurandosi e trasformando il rigore che vale la prima vittoria in campionato).