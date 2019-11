Le pagelle dell'Empoli - Dezi non basta, La Gumina non incide

Risultato finale: Empoli-Pescara 1-2

Brignoli 6 - Non ha responsabilità su entrambe le reti subite, del resto sono soltanto due i tiri verso lo specchio del Pescara. Nel secondo tempo il lavoro è praticamente uguale a zero.

Veseli 5,5 - Spinge poco lungo la corsia destra il terzino svizzero, spesso costretto a rimanere bloccato per il movimento di Machin e le numerose sovrapposizioni di Masciangelo.

Romagnoli 6 - Sufficiente la prestazione dell'ex della sfida, ha un cliente scomoda da fronteggiare come Borrelli per via delle ottime doti fisiche. Spesso prova a farsi vedere in zona offensiva.

Maietta 6,5 - Il migliore della retroguardia dell'Empoli, sono numerosi gli anticipi del capitano per evitare di spianare la strada agli avanti del Pescara. Guida saggia del reparto difensivo.

Balkovec 5,5 - Si incarica della battuta di ogni calcio piazzato, con il suo mancino potrebbe fare qualcosa in più. Spinge relativamente poco lungo la corsia di competenza nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Frattesi 5,5 - Una partita dai due volti per l'ex Ascoli, brutto il suo primo tempo mentre aumenta sensibilmente i giri del motore nella ripresa. Peccato per l'errore in marcatura su Bettella che sigla la prima rete del pomeriggio.

Ricci 6 - Probabilmente paga la giovane età in qualche gestione della sfera, da rivedere in alcuni frangenti ma si intravedono delle qualità abbastanza importanti. (Dal 69' Stulac 6 - Buon impatto con la sfida, tanti palloni giocati in mezzo al campo).

Bandinelli 6 - Intensità e sacrificio in mezzo al campo, prova a correggere anche gli errori dei compagni. Un minuto prima di lasciare il campo è sfortunato a colpire il palo con un diagonale. (Dal 58' Laribi 5,5 - Nel finale ha un gran pallone per rendersi pericoloso, poteva fare sicuramente meglio).

Dezi 6,5 - Per mezzora non riesce ad imbeccare una giocata, si muove su tutto il fronte offensivo senza pungere. Sul finire di prima frazione riporta in partita l'Empoli sfruttando un rimpallo favorevole. (Dal 80' Merola sv).

Mancuso 5,5 - Sicuramente senta la partita più degli altri, memore dei diciannove gol realizzati lo scorso anno a Pescara. Ci prova in tutti i modi senza riuscire a battere Kastrati.

La Gumina 5 - Ha una grande occasione sul finire di primo tempo ma non la sfrutta, per il resto non riesce mai a rendersi veramente pericoloso e soffre la marcatura dei difensori ospiti.