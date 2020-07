Le pagelle dell'Empoli - Zurkowski illude, Fiamozzi e Henderson ingenui

Risultato finale: Empoli-Entella 2-4.

Brignoli 5,5 - Non ha particolari responsabilità sui gol, quasi tutti segnati da distanza ravvicinata, ma il passivo è pesante.

Fiamozzi 5,5 - Tutto bene fino al fallo del rigore, una trattenuta non plateale ma troppo rischiosa per un difensore già ammonito.

Maietta 6 - Fa sentire la propria esperienza sbrogliando alcune situazioni spinose

Romagnoli 6 - Sempre puntuale nel gioco aereo, è attento nelle chiusure e soltanto nel finale concede quel poco che basta a Mancosu per infilare il 2-3.

Balkovec 5,5 - Più efficace in fase difensiva piuttosto che nella spinta sulla fascia, interviene bene su un contropiede insidioso di Schenetti, ma non è abbastanza costante in copertura.

Żurkowski 7- E' tra i migliori nella squadra azzurra, macina gioco e fa molto movimento. Il suo gol è un capolavoro balistico. Esce stremato dopo una prestazione generosa. Dal 20' s.t.: Stulac 5,5 - Cerca di ridare profondità alla manovra empolese ma senza grandi risultati.

Henderson 5 - Incassa colpi e li restituisce, fino al fallo su Mazzitelli in risposta ad un precedente scontro di gioco. Il rosso è forse troppo severo, ma l'entrata è pericolosa.

Frattesi 6,5 - Nel primo tempo spicca per alcune giocate ispirate, guadagna il fallo da rigore e tiene in apprensione la difesa avversaria. Nella ripresa coglie il palo con un tiro dalla distanza, poi progressivamente si arrende alla stanchezza. Dal 24' s.t.: Gazzola 5,5 - Illude l'Empoli con un gol che viene annullato per un fuorigioco appena rilevabile.

Ciciretti 6 - Fa tanto movimento, ma spreca un'occasionissima sull'1-0 sparando il pallone alle stelle. Nella ripresa sfiora il gol con un bel tiro a giro ma il pallone scheggia il palo più lontano. Dal 42' s.t.: Pinna n.g. - Solo pochi minuti per lui.

Mancuso 6,5 - La sua freddezza dagli undici metri a pochi minuti dall'inizio regala all'Empoli il vantaggio. Oltre all'episodio del rigore, tuttavia, non risulta particolarmente pericoloso dalle parti di Contini. Dal 41' s.t.: Moreo n.g. - Solo una manciata di minuti nel convulso finale.

Bajrami 6,5 - Prestazione generosa da parte dell'attaccante azzurro che dialoga con i compagni servendo ottimi palloni, e non si tira indietro quando nella ripresa c'è la necessità di ripiegare per difendere (tuttavia invano) il risultato.