Le pagelle dell'Entella - De Luca trascinatori, Paroni grandi parate

Risultato finale: Entella-Cremonese 1-1

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Paroni 7: grandi parate su Piccolo e Palombi, mette la sua firma su questo pareggio interno.

Coppolaro 5.5: è difficile vederlo nella metà campo avversaria, si limita a una fase difensiva nemmeno così perfetta.

Poli 5.5: il suo “liscio” nel finale rischia di costare caro, è l’ultima disattenzione di una partita con qualche sbavatura di troppo.

Chiosa 6.5: non sbaglia praticamente nulla, ha anche l’onore di indossare la fascia di capitano quando esce Eramo.

Sala 6: quando parte in velocità è imprendibile, bravo ad andare sul fondo e a crossare in mezzo.

Mazzitelli 6: si vede che è il giocatore che può permettere il salto di qualità ai liguri, mette al servizio dei compagni la sua qualità (dall’83’ Adorjan sv)

Eramo 6: un’ora ad alto ritmo per il capitano dell’Entella, che esce dal campo stremato (dal 62’ Nizzetto 6.5: per poco non sorprende Ravaglia con un mancino dalla distanza, impatto positivo).

Toscano 5.5: poco brillante, spesso perde i duelli individuali nella mediana di campo.

Currarino 5: si sentono le urla di Boscaglia che lo vorrebbe in una posizione che, di fatto, il giocatore non trova mai.

De Luca G. 7: un bel gol, con un diagonale di destro, e tanto lavoro per rendere difficile la vita ai difensori della Cremonese: è sempre lui il trascinatore dell’Entella.

Mancosu 5.5: non riesce a incidere, Boscaglia lo richiama in panchina dopo una prova piuttosto in ombra (dal 70’ Morra sv).