Le pagelle dell'Entella - Difesa da incubo, Chajia entra bene

Contini 5 - Non basta il miracolo su Moncini per meritare un voto più alto. Resta immobile sul tiro di Insigne, torna a casa con quattro reti sul groppone.

De Col 5 - Ha il merito di spingere fino alla fine, manca la precisione al momento del cross. Un retropassaggio "folle" stava per causare lo 0-4 già al 40'.

Sala 5 - La fotografia della sua partita è un rinvio sbilenco che finisce sulla traversa. Insufficiente.

Pellizzer 4,5 - Colpevole in occasione del calcio di rigore assegnato al Benevento, viene anche ammonito. Sempre in ritardo, sempre fuori posizione, si fa anticipare di testa anche da Insigne che certo non fa del gioco aereo la sua arma migliore.

Coppolaro 5 - Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto per un paio di ottime chiusure in piena area piccola. Ma non è sufficiente per salvarsi dal naufragio.

Settembrini 4,5 - Viene sostituito dopo 40 minuti e basta questo per capire quanto abbia sbagliato partita. Giornata no, non c'è altro da aggiungere. (Dal 40'pt M.De Luca 4,5 - "Entra e fai la guerra" il diktat di mister Filippi, ma non la prende praticamente mai e appare molle).

Paolucci 4,5 - Vaga per il campo senza meta, fa fatica a trovare la posizione giusta. Pesce fuor d'acqua. (Dal 12'st Chajia 6 - Unico a meritare la sufficienza, ci mette un po' di qualità e sfiora il gol due volte).

Mazzitelli 5 - In progressivo calo nelle ultime settimane, anche oggi ha confermato di vivere un periodo di involuzione inspiegabile.

Dezi 5 - Alla prima da titolare davanti ai suoi tifosi, si presenta con un tunnel ai danni di Letizia. Sembrava il preludio ad una grande giornata, alla lunga però sparisce e non incide. (Dal 30'st Toscano sv).

G.De Luca 5,5 - Si danna l'anima, svaria su tutto il fronte e sforna un paio di cross precisi che i compagni di reparto non sfruttano.

Schenetti 5 - Ancora una volta tradisce contro una grande squadra, negli scontri al vertice sembra più timido e meno propositivo. Nessun tiro verso lo specchio della porta e duelli persi con gli esterni del Benevento.