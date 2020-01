Le pagelle della Cremonese - Arini ci prova, Terranova sconsiderato

Risultato finale: Cremonese-Pisa 3-4

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ravaglia 6 - Subisce quattro reti, nessuna per sua colpa specifica.

Bianchetti 6 - Con le unghie e con i denti riesce a contenere Lisi. Esce fuori per infortunio. (dal 63' Zortea 5.5 - Non c'è cambio di passo nella sua azione.)

Terranova 4 - Match negativo, gli scappano da tutte le parti, fatica molto a rilanciare l'azione. Poi la follia finale che gli costa l'espulsione.

Claiton 5 - In difficoltà con Masucci e compagni, non trova le giuste contromisure e anche lui finisce per essere travolto.

Migliore 5.5 - Ci prova, ma la benzina (e le idee) finiscono presto.

Arini 6.5 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari con il bonus dell’assist per il gol di Deli, ma non basta.

Gustafson 5.5 - Tante palle perse a centrocampo, molto confusione in fase d'attacco.

Deli 6 - Sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. Cala alla distanza. (dal 76' Gaetano s.v. - )

Piccolo 5 - Errore marchiano che porta al gol di Minesso. Si riscatta solo a metà con il gol del 3-3. Poi a sprazzi, ma purtroppo l'errore è vistoso.

Palombi 6 - Ha un'occasione per segnare e non sbaglia. Ci prova con generosità, ma esci a mani vuote. (dal 69' Ceravolo 5.5 - Non lascia il segno.)

Ciofani 5.5 - In crescita fisica e mentale, gioca un match generoso, ma poco produttivo sotto porta.