Le pagelle della Cremonese - Ciofani illude, Palombi subentra bene

Risultato finale: Entella-Cremonese 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ravaglia 6: si prevedeva un pomeriggio di lavoro per il portiere, invece i suoi difensori concedono pochissimo all’Entella.

Zortea 6: garantisce spinta e copertura sulla fascia destra, anche se vanno ancora migliorati i cross.

Bianchetti 5: si addormenta nella rincorsa a De Luca per il pari dell’Entella, è lui che parte in ritardo e spiana la strada all’attaccante. E, nella ripresa, va ancora in difficoltà.

Terranova 6: copre anche i buchi del compagno di reparto, sbaglia il meno possibile.

Migliore 6.5: da quinto di centrocampo a quarto nella linea arretrata, l’esterno se la cava anche in questa posizione.

Arini 6: prova a inserirsi tra le maglie dell’Entella quando i suoi compagni ripartono, interpreta bene le due fasi di gioco.

Valzania 6: tanta sostanza al centrocampo della Cremonese, con il suo agonismo rischia in un paio di occasioni il secondo giallo (dal 57’ Palombi 6.5: un grande impatto, e per poco non arriva la gioia del gol vittoria: viene fermato da un grande Paroni).

Gustafson 5: azzecca ben pochi passaggi, perde un pallone che a momenti diventa buono per la ripartenza di De Luca

Deli sv: la sua partita dura appena 20 minuti, poi è fermato da un problema muscolare (dal 21’ Boultam 5: si fa notare soltanto per due tiri “ciabattati” fuori e per l’ammonizione rimediata nella ripresa)

Piccolo 6.5: buona spalla per Ciofani, poche le conclusioni provate ma è bravo in fase di rifinitura (dall’83 Gaetano sv).

Ciofani 7: riesce a girare in porta un pallone che sembrava destinato a uscire: il gol è suo, per poco non realizza la doppietta