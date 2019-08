Le pagelle della Salernitana - Decide Firenze, male Kiyine

Risultato finale: Cosenza-Salernitana 0-1.

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 7 - Nel primo tempo è uno dei protagonisti, si inventa un paio di parate che salvano il risultato. Sempre attento, ma soprattutto continuo: non si fa mai trovare impreparato.

Karo 6 - Meglio nella prima frazione, nella ripresa cala un pochino fisicamente ma mantiene la concentrazione alta anche nel momento cruciale della sfida.

Migliorini 6.5 - Qualche sbavatura di troppo nel momento cruciale del match, ma complessivamente porta a casa una buona prestazione, guidando al meglio la linea difensiva.

Jaroszyński 6 - Non ha moltissimo lavoro da svolgere, riesce a bloccare bene le velocità di Baez e Pierini, anche se a volte è costretto a commettere fallo.

Cicerelli 7 - Uno dei migliori in campo, la sua qualità fa la differenza soprattutto nella fase centrale. Da un suo strappo arriva il gol decisivo messo a segno da Firenze. (Dall'86' Kalombo sv).

Akpa 6 - Bene soprattutto nei primi 45', la sua fisicità è decisiva in mezzo al campo. Nella ripresa cala fisicamente e la squadra di Ventura ne risente. (Dal 69' Maistro 6 - Buon impatto sul match, fa densità nella linea mediana).

Di Tacchio 6 - Gara molto fisica, spesso commette fallo per interrompere le ripartenze avversarie. Ma con le buone o con le cattive porta a casa una buonissima prestazione.

Firenze 8 - Segna il gol decisivo da vero attaccante, anche se è un centrocampista. Ottimo inserimento, quando alza il ritmo diventa praticamente imprendibile.

Kiyine 5.5 - Soffre molto il campo imperfetto e non riesce mai ad imporsi. Non trova spazio e dunque affonda meno del previsto, in fase difensiva è più presente.

Djuric 6 - Nel primo tempo si vede meno, ma è pur vero che lo servono poco. Nella ripresa fa a sportellate e fa salire la squadra, un lavoro preziosissimo.

Jallow 5 - Ha poche occasioni da gol e non le sfrutta, sull'errore di Idda si divora un gol praticamente fatto. Deve rimanere di più all'interno della partita.