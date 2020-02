vedi letture

Le pagelle della Salernitana - Djuric non perdona, Billong un muro

Micai 6 - Giornata tranquilla per l'estremo difensore campano che non deve compiere interventi rilevanti.

Aya 6,5 - Ottime chiusure difensive, quasi mai in difficoltà nel corso della partita.

Billong 7 - Marras si decentra spesso lasciando il vuoto davanti. Nel secondo tempo è impeccabile negli anticipi e nella marcatura di Ferrari.

Jaroszynski 6 - È l'unico dei tre centrali ad essere sollecitato in maniera più decisa, soprattutto da Marras e Ferrari. Riesce a cavarsela quasi sempre in maniera pulita

Kiyine 6 - Ha un altro passo rispetto a compagni ed avversari ma è troppo impreciso nei suggerimenti e spesso esagera nei dribbling.

Capezzi 6 - Ottimo esordio per il 24enne che duetta molto bene in mezzo al campo e aiuta parecchio in fase di non possesso. (Dal 79' Karo s.v.).

Dziczek 6,5 - Gestisce una quantità infinita di palloni con classe ed eleganza. Non si risparmia in fase di ripiegamento, esibendosi in un paio di chiusure da difensore puro.

Maistro 6 - Anche lui sempre nel vivo dell'azione e bravo a servire gli attaccanti in profondità. (Dal 63' Di Tacchio 6 - Si mette in mezzo al campo a pulire palloni ed aiuta i suoi nel momento di maggiore pressione degli ospiti).

Lopez 6,5 - Dalla sinistra nascono i pericoli maggiori per il Livorno, nonchè il cross dell'1-0. Rientro fondamentale per Ventura.

Djuric 7 - Nono gol in campionato per l'ariete bosniaco che dimostra di essere il solito bomber implacabile. Fondamentale il suo lavoro di difesa e scarico del pallone quando la squadra riparte dal basso. (Dal 64' Gondo 6 - Non ha il fisico del compagno sostituito ma riesce comunque a far salire la squadra. Spreca il 2-0 con un pallonetto improbabile a tu per tu con Zima).

Jallow 6 - Le sue accelerazioni mettono spesso in difficoltà i centrali avversari. Svaria spesso su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Cala nella ripresa.