Le pagelle della Salernitana - Jallow sugli scudi, eurogol per Giannetti

Salernitana-Pescara 3-1

Lamin Jallow

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Micai 6 – Serata tutto sommato tranquilla per il portiere granata, che nnon può molto sul gol di Campagnaro. Nel finale nega il gol a Maniero.

Karo 5,5 – Gara dai due volti del cipriota. Nel primo tempo vince costantemente il duello con Brunori, mentre nella ripresa commette alcune leggerezze potenzialmente fatali guadagnando anche il giallo.

Migliorini 6,5 – Prestazione strepitosa per il centrale milanese, che guida il reparto con assoluta personalità. Padrone sulle palle alte, è prodigioso nel primo tempo su Busellato.

Jaroszynski 6 – Gara precisa e puntuale del polacco, che non commette sbavature e tiene a bada una minaccia come Galano.

Cicerelli 7 – Ottima gara dell’ex Foggia, che copre tutta la fascia. Utile in ripiegamento, quando sgasa sulla destra crea diversi grattacapi. Scodella palloni invitanti per i compagni, che non ne approfittano. Corsa, intensità e grandi giocate, per uno dei migliori in campo.

Akpa Akpro 6,5 – Tra i migliori in campo, l’ivoriano è onnipresente. Recupera un’infinità di palloni, lotta, si inserisce e nel primo tempo sfiora due volte il gol. Dall’86’ Odjer sv

Di Tacchio 6,5 – Ci mette, come di consueto, i proverbiali muscoli, dando solidità al reparto. In impostazione si limita la compitino senza grosse sbavature.

Firenze 6,5 – Bene anche il neoacquisto granata, che offre anche lui una gara a tutto campo. Bravo a coprire le linee di passaggio, sfiora il raddoppio con una magistrale punizione. Dal 60’ Maistro 6 – buon ingresso dell’ex Rieti, che sfiora anche il gol prima del raddoppio di Jallow.

Kiyine 7 – Minaccia costante per la retroguardia biancazzurra con i suoi affondi ficcanti. Prova diverse volte la conclusione, sfiorando l’eurogol nella ripresa. Fornisce un apporto costante alla manovra offensiva.

Giannetti 7 – Non usufruisce di tanti palloni giocabili, ma con i suoi movimenti apre costantemente spazi importanti. Il suo gol è pura gioia per gli occhi, con un controllo delizioso e una

Jallow 7 – Autentico mattatore del match, con due gol importantissimi. Se sul primo il merito va condiviso con Bettella, sul secondo i meriti vanno tutti al caparbio gambiano. Dall’80’ Djuric sv