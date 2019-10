Le pagelle della Virtus Entella - De Luca il migliore, Morra impreciso

Risultato finale: Virtus Entella-Trapani 1-1

© foto di Federico Gaetano

Contini 6 - Qualche incertezza ma nessun errore grave.

Coppolaro 6 - Poca spinta, meglio in fase difensiva.

Pellizzer 6 - Buona prestazione con pochi errori. Solido.

Chiosa 6 - Un po' troppo irruento sul rigore di Nzola. Per il resto prestazione convincente.

Sala 6 - Buona la fase di spinta anche se gli manca un po' di continuità. Cala nel finale. (dall'83' Cicconi s.v.)

Eramo 6 - Qualche numero e anche qualche pausa. Deve essere più continuo.

Paolucci 6.5 - Timbra l'assist per il gol di De Luca. Libera spesso i compagni che non sempre sfruttano i suoi palloni.

Nizzetto 6 Come Eramo deve trovare la continuità all'interno della partita. Comunque positivo. (dall'85' Adorjan s.v.)

Schenetti 6.5 - Pericoloso in diverse occasioni ma oggi la mira non è delle migliori. Sfortunato anche nel finale.

De Luca 7 - Un gol e un paio di sgroppate delle sue. Se anche lui trova continuità può diventare l'uomo decisivo di Boscaglia.

Morra 5.5 - Si danna e si impegna ma non punge in zona gol. Un paio di occasioni non sfruttate. (dal 60' Mancosu 5 - Non entra in partita).