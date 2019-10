Le pagelle dello Spezia - Bidaoui ancora in gol, molto bene i due Ricci

Empoli-Spezia 1-1

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Scuffet 6 - Primo tempo da spettatore. Nella ripresa prima para un facile colpo di testa di La Gumina, poi viene bucato dal tiro da posizione ravvicinata di Frattesi: non ha colpe.

Ferrer 5,5 - Gara ordinata nel complesso: l'unica pecca è che viene messo in mezzo da Dezi e Balkovec, che poi crossa per l'1-1 di Frattesi.

Capradossi 6,5 - Dimostra di essere un centrale affidabile. Se La Gumina e Mancuso non hanno palle gol, il merito è del lavoro di coppia che fa con Terzi.

Terzi 6,5 - Chiude Mancuso nell'unica occasione del primo tempo. Per pochi centimetri non arriva a deviare in rete una sponda aerea di Capradossi sullo 0-0.

Ramos 6 - Nel finale ci mette la faccia, in tutti i sensi: con il suo volto evita che il tiro al volo di Mancuso arrivi in porta. Per il resto svolge i suoi compiti.

Bartolomei 5,5 -Tanta corsa, anche senza palla: fa il lavoro sporco in mezzo al campo (dal 64' Mora 5,5 - In ritardo su Frattesi: se lo perde nell'occasione dell'1-1.)

Ricci M. 7 - Prestazione molto positiva. Nonostante la pressione costante di Dezi, si fa trovare sempre in zona luce per giocare la palla. Determinante con alcune chiusure nella propria area di rigore.

Maggiore 6,5 - Molto intraprendente e dinamico. Da una sua percussione centrale, che taglia in due l'Empoli, ha origine il gol del vantaggio dello Spezia.

Ricci 6,5 - Pimpante e attivo. Mette due volte i brividi all'Empoli: sullo 0-0 con un sinistro a giro di poco fuori, sullo 0-1 con un tiro da trequarti campo a Brignoli battuto, anche questo vicinissimo al palo (dal 78' Burgzorg s.v.)

Gyasi 6 - In più di un contropiede pecca di precisione. Nella ripresa firma l'assist a Bidaoui.

Bidaoui 7,5 - È in fiducia e si vede, prova sempre a far la giocata. Nella ripresa trova il secondo gol consecutivo dopo quello contro la Juve Stabia (dal 68' Ragusa 6 - Un paio di spunti interessanti a sinistra.)