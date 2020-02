Le pagelle dello Spezia - Di Gaudio entra e segna. Nzola poderoso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Spezia-Cremonese 3-2

Scuffet 6 - Salva con un bell'intervento sul quasi autogol di Terzi, poi nulla può sulla rete di Claiton. Incolpevole anche sul destro di Parigini, para il parabile senza particolari miracoli.

Ferrer 6 - Spinta costante sulla destra, soprattutto nel primo tempo. I suoi cross tagliati sono comunque sempre un bel vedere.

Terzi 5,5 - Forse il più in difficoltà dei suoi, prima del gol rischia di mettere la palla nella propria porta. Non attentissimo anche su Claiton, troppo libero di segnare l'1-0.

Capradossi 6 - Mezzo punto in più per un salvataggio su Ceravolo a metà secondo tempo. Anche lui non perfetto nelle marcature ma attento a fermare le ripartenze avversarie.

Marchizza 6 - Incide meno di altre volte ma mette in mezzo almeno un paio di cross pregevoli e spinge con continuità.

Acampora 6 - Per essere l'esordio stagionale, il centrocampista dello Spezia non lo dà a vedere. Grande corsa e almeno un paio di buone trame offensive (dal 69' Bartolomei 6 - Entra per dare ordine e geometrie alla squadra, ci riesce in pieno).

M. Ricci 6,5 - Fulcro del gioco della squadra di Italiano. Dai suoi strappi nascono almeno un paio di azioni pericolose.

Maggiore 7 - È l'uomo simbolo dello Spezia. Fisicità importante e un destro da far brillare gli occhi. Proprio con quel piede mette in rete un gol fondamentale per 1-1 che spiana la strada alla rimonta: sembra un gol semplice ma non lo è.

F. Ricci 6,5 - Spina nel fianco costante per la difesa della Cremonese. Dai suoi piedi nascono la maggior parte delle azioni offenisve della squadra di Italiano (dal 60' Galabinov 6,5 - Dà una grande scossa ad una squadra a cui probabilmente nel primo tempo è mancata cattiveria nei pressi dell'area di rigore. Mette lo zampino in tutte le occasioni finali dello Spezia e si sacrifica anche nel finale).

Nzola 6,5 - Nel primo tempo centra una traversa che ancora trema, nel secondo tempo giganteggia sull'inerme Ravanelli per mettere in rete il gol del 3-1. Partita poderosa.

Bidaoui 6 - L'infortunio è alle spalle e si vede. Anche se non riesce ad incidere particolarmente, sbaglia poco in attacco (dal 69' Di Gaudio 7 - Ci mette 5 minuti a segnare il suo primo gol con la nuova maglia. E anche dopo il gol si rende pericoloso in almeno un paio di occasioni.