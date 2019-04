Le pagelle dello Spezia - Galabinov in gran spolvero, Capradossi distratto

Risultato finale: Spezia-Ascoli 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lamanna 6,5 - Non ha nulla da fare sulle due reti dell'Ascoli, superbo invece sul colpo di testa ravvicinato di Troiano. Nella ripresa poi viene pochissimo chiamato in causa dagli avanti dell'Ascoli.

Vignali 5,5 - Parte bene ma frena con il passare dei minuti, specie in parità numerica vive momenti difficili con i movimenti di Nikola Ninkovic. Dalla sua corsia nasce l'azione del secondo gol dell'Ascoli.

Terzi 6 - Senza infamia e senza lode la sua prestazione, con esperienza guida il reparto difensivo. Gli errori sono del compagno di reparto, la prima costruzione è affidata a lui.

Capradossi 5 - Senza dubbio il peggiore in campo per la squadra di Marino, prima si perde Brosco nell'occasione del vantaggio degli ospiti e poi viene tagliato da Ardemagni. Prestazione da rivedere per l'ex Roma.

Augello 6,5 - L'uomo in più in fase propositiva per lo Spezia, spinge forte lungo tutto la corsia mancina. Innumerevoli traversoni spediti in mezzo con il suo sinistro, tra i più attivi della partita.

Bartolomei 6 - A centrocampo fa valere la sua qualità e tecnica, soprattutto nel primo tempo viene poco valorizzato dai compagni. Sfortunato sulle conclusioni da fuori area ma buon apporto nell'economia della partita. (Dal 83' De Francesco sv).

Ricci 5,5 - Regista appannato questo pomeriggio, sempre ben marcato stretto da Troiano. Ci prova dalla distanza senza inquadrare la porta, poteva fare qualcosa di più. (Dal 73' Maggiore 6 - Ordinaria amministrazione nel finale).

Mora 7 - La scossa dello Spezia passa dal generoso centrocampista ex Spal, entra in tutte le azioni da rete della squadra di Marino. Sulla doppietta di Galabinov è il suo l'assist perfetto che vale tre punti.

Okereke 6,5 - Primo tempo dormiente, poche volte chiamato in causa dai compagni. Nella ripresa si accende, prima colpisce in pieno la traversa e poi mette a segno la rete del momentaneo pareggio.

Galabinov 7,5 - Due gol, una traversa colpita a tanti palloni lavorati per i compagni. Una partita perfetta per il bulgaro che torna al gol dopo un lungo digiuno. Sente la porta, la trova prima dal dischetto e poi sfruttando al meglio l'assist di Mora che vale la vittoria.

Da Cruz 5,5 - Non sarà felice Marino della prestazione dell'ex Novara. Nel primo tempo si complica spesso la vita con una serie di giocate, meglio nella ripresa ma nel finale si divora due palle gol per chiudere anticipatamente il match.