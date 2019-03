Le pagelle dello Spezia - Okereke e Da Cruz straripanti, De Col ingenuo

Benevento-Spezia 2-3

David Okereke

Lamanna 7 - Provvidenziale in almeno tre occasioni nel primo tempo, abbassa la saracinesca permettendo il successo ai liguri.

De Col 5,5 - Spinge poco, pur non soffrendo particolarmente in fase di contenimento. Ingenuo l'abbraccio su Caldirola che causa il rigore.

Ligi 6 - Sempre attento e pulito negli interventi, offre una prestazione convincente.

Terzi 6,5 - A parte un erroraccio nel primo tempo che gli costa il giallo è assoluto padrone dell'area di rigore spezzina.

Augello 6 - Fatica inizialmente a contenere Letizia, ma col passare dei minuti prende le contromisure annullandolo. Prova di grande sacrificio.

Bartolomei 6,5 - Essenziale e senza fronzoli, offre la consueta sostanza in zona mediana. Dal 77' Maggiore sv

Ricci 6,5 - Disegna le solite geometrie dettanto i tempi della manovra. Glaciale sul rigore, spiazzando Montipò con un'esecuzione perfetta. Dall'85' De Francesco sv

Mora 7 - Uomo in più a centrocampo. Corre per tre, si sbatte, recupera tanti palloni e serve ad Okereke un pallone da spingere solo in rete. Un leone.

Vignali 6,5 - Geniale l'invenzione di prima per Okereke in occasione del rigore. Nel primo tempo spinge molto, costringendo Caldirola agli straordinari, cala nella ripresa.

Okereke 8 - Assoluto mattatore del match. Letteralmente incontenibile il nigeriano, che sfugge costantemente ai propri marcatori, costringendoli al fallo. Si procura il rigore del vantaggio, manda in porta Da Cruz con un tocco delizioso sul raddoppio e chiude la contesa calando il tris con estrema freddezza. Straripante.

Da Cruz 7,5 - Minaccia costante per il Benevento con le sue accelerazioni brucianti e i suoi doppi passi imprevedibili. Nel primo tempo sfiora l'eurogol dopo un grande slalom, ma si rifà nella ripresa chiudendo al meglio una fantastica combinazione con Okereke. Dall'83' Pierini sv.