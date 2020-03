Le pagelle dello Spezia - Pomeriggio negativo per Scuffet, bene Ricci

vedi letture

Scuffet 5 - Il primo pomeriggio negativo della sua grande stagione. Responsabilità su entrambi i gol, si fa beffare sul palo di competenza direttamente da calcio piazzato.

Capradossi 5 - Ha l’occasione per pareggiare, ma calcia troppo debolmente tra le braccia di Provedel. Soffre la fisicità di Forte.

Erlic 4,5 - Da un suo fallo nasce la punizione del vantaggio. Si becca il rimprovero del mister, ma dà la sensazione da subito di essere in affanno. Pomeriggio da dimenticare.

Marchizza 5 - Nel primo tempo è piuttosto ordinato e non perde mai la lucidità, nella ripresa soffre tremendamente le scorribande di Canotto e si fa scappare Bifulco sulla rete del 3-1.

Ferrer 5 - Uno dei calciatori che Italiano rimprovera di più. Si vede pochissimo in fase di spinta e soffre la rapidità degli esterni stabiesi.

M.Ricci 6,5 - Canta e porta la croce, dispensa calcio in un pomeriggio non brillantissimo per la sua squadra. Freddissimo dal dischetto.

Bartolomei 6 - In fase di non possesso è costretto ad un super lavoro, tutto sommato non commette errori particolari.

Maggiore 5,5 - Ha l’occasione per riaprire la partita, Provedel si supera e devia in corner. Si accende a sprazzi, come spesso accaduto in questo campionato. (Dal 30’pt Galabinov sv).

Gyasi 5,5 - Si batte come un leone, conquista tante punizioni e fa un movimento continuo su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento. Ma non calcia mai in porta. (Dal 25’st Di Gaudio 5,5 - tanto fumo e poco arrosto. Non incide e sbaglia numerosi cross).

Nzola 5,5 - Unico del reparto offensivo a restare in campo fino all’ultimo minuto. Ci mette il fisico e tanto cuore, ma la difesa della Juve Stabia prende bene le misure.

F.Ricci 6 - Nella prima parte della gara è il più pericoloso: prima Provedel, poi Allievi gli negano la gioia del gol. Cala leggermente col passare dei minuti, ma palla al piede è sempre una mina vagante. (Dal 35’st Bidaoui sv).