Le probabili formazione di Spezia-Chievo - Giaccherini torna dal 1'

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà Spezia-Chievo l'anticipo della undicesima giornata del campionato di Serie B. Clivensi che sono a 4 lunghezze dalla capolista Benevento, in piena corsa promozione dopo la vittoria ottenuta contro il Crotone. Lo Spezia è in crescita dopo un avvio molto complicato. Undici punti e una vittoria che toglierebbe un po' di pressione e distanzierebbe i liguri dalla zona caldissima.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Diverse assenze per mister Italiano. Non recupera Galabinov. Out anche il portiere Barone, il difensore Marchizza e i centrocampisti Acampora e Buffonge. Recuperato invece l'attaccante Gudjohnsen. Alla fine dovrebbe essere 4-3-3 con Scuffet in porta. Vignali e Ramos sulle corsie, con Terzi a Capradossi centrali difensivi. Matteo Ricci in regia affiancato da Mora e Bartolomei. Tridente composto da Federico Ricci, Gyasi e Bidaoui.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Mister Marcolini deve fare a meno del baby Vignato. Convocati come nel turno infrasettimanale Giaccherini e Ceter, ormai impiamente recuperati. Dovrebbe ritornare il 4-3-1-2 con Semper in porta, Dickmann e Brivio sulle corsie con Vaisanen e Cesar centrali di difesa. Obi favorito per il ruolo di play, con accanto Esposito e Segre. Giaccherini trequartista dietro la coppia Meggiorini-Rodriguez.