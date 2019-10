Le probabili formazioni di Entella-Trapani - Mancosu sfida il passato

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partita importante quella che vedrà opposte Virtus Entella e Trapani. Oltre ai motivi affettivi, come la sfida dei grandi ex Boscaglia e Mancosu al Trapani, è una partita fondamentale per i siciliani. Solo 4 i punti raccolti dal Trapani, a dispetto dell'Entella che ne ha invece totalizzati 11. La squadra di Boscaglia è favorita ma non trova i 3 punti da ben 4 turni. Trapani che invece vince a La Spezia prima di cedere in casa contro la Juve Stabia nel turno precedente.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Boscaglia (squalificato) sceglie ancora il 4-3-1-2 con Contini in porta. Difesa con Coppolaro a destra, Sala a sinistra e Pelizzer-Chiosa coppia di centrali. Paolucci in regia con accanto Nizzetto ed Erano. Schenetti trequartista dietro De Luca e l'ex Mancosu.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Baldini giocherà l'importante match contro l'Entella senza 4 indisponibili. Mancheranno infatti Corapi, Martina, Ferretti ed Evacuo. Il tecnico trapanese dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Carnesecchi in porta, Del Prete a destra con Cauz a sinistra. Scognamillo e Pagliarulo centrali. Taugourdeau in regia con accanto Aloi e Moscati. Colpani sarà il trequartista dietro Pettinari e Nzola.