Lecce-Brescia, dal Giudice Sportivo 13mila euro di multa per i salentini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria sul Brescia nel big match di Serie B che costa cara al Lecce. Dal referto del Giudice Sportivo, infatti, arriva la notizia di una multa di 13mila euro comminata al club salentino. Sanzione divisa in due parti: la prima di 8mila euro "per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza" mentre la seconda da 5mila euro "per avere, al termine della gara, una persona non identificata, ma riconducibile alla Società, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale al quale rivolgeva espressioni ingiuriose".