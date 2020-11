Lecce, Coda: "Stiamo trovando la quadra e ci divertiremo. Corini? Ci dà tranquillità"

Intervistato dal Quotidiano di Puglia il centravanti del Lecce Massimo Coda ha parlato del momento della squadra e del suo adattamento alla nuova realtà: “Piano piano stiamo trovando la quadra giusta, ci vuole un po' di tempo perché ci sono tanti giocatori nuovi che sono arrivati in estate, ma le qualità fisiche e tecniche ci sono e penso che ci divertiremo. Corini? Mi ha colpito per la sua tranquillità, riesce a trasmetterla a noi giocatori, e poi il suo staff è molto preparato e ci mette nelle condizioni giuste per fare bene. - continua Coda parlando poi di alcuni compagni – Henderson? Finora lo avevo sempre affrontato da avversario ed è un bel giocatore, ma non dimentichiamo che in questa squadra ci sono due colonne come Lucioni e Mancosu, e poi Adjapong che ha una bella gamba e spinge molto sulla fascia. In avanti poi, considerando anche Listkowski e Falco, credo che il Lecce abbia uno dei migliori attacchi della categoria