Lecce, Corini: "Ritrovare il Brescia sarà emozionante. Squadra da decifrare, ma siamo pronti"

"Tornare a Brescia è emozionante, sono nato li e ho giocato li, dalle giovanili alla prima squadra, e ho persino allenato là: è un legame che non si spezzerà mai, abbiamo fatto tante cose belle laggiù e non si possono dimenticare. Abbiamo creato quello che secondo me vuol dire essere squadra. Mi sarebbe piaciuto provarci in Serie A fino in fondo".

Esordisce così, nella conferenza pre gara, il tecnico del Lecce Eugenio Corini, che domani ritroverà il Brescia. Emozioni a parte spazio al campo: "So che per voi la notizia della settimana è stata quella legata a Tachtsidis, inizialmente per mia scelta non si è allenato con noi ma poi ha ripreso: siamo pronti a riaccoglierlo, i punti di vista possono essere differenti ma se c'è buon senso e voglia di appianare le problematiche si va avanti. Non è convocato, ma siamo pronti a riabbracciarlo una volta chiarite alcune cose. A centrocampo siamo un po' corti, ho poi abbondanza in attacco, ora vedremo come sfruttare tutte le soluzioni che abbiamo; a ogni modo sono preziosi i rientri di Falco e Paganini, ma non hanno i 90' nelle gambe. Domani comunque chiarirò meglio tutto con la rifinitura".

Sull'avversario: "Mi sarebbe piaciuto poter affrontare Delneri, è un maestro per me. Al netto del cambio, comunque, il Brescia è una squadra esperta e di talento, a parte Tonali tutti i big sono stati trattenuti, dovremmo ora capire come andranno a sistemarsi con il nuovo tecnico. Ci siamo però preparati bene per cercare di fare la nostra partita: non facciamoci ingannare dal solo punto in classifica, una retrocessione, seguita poi al mercato aperto, condizionano sempre il tutto. Per noi a esempio è stato fondamentale lo spirito di squadra e l'organizzazione che i ragazzi hanno messo in campo: ovvio comunque che non siamo ancora appagati, dobbiamo fare molto, a cominciare già dalla prossima gara".

Conclude: "Abbiamo rivisto qualche gara di Lopez, prima ci preparavamo con il modo di Delneri, ma abbiamo cercato di valorizzare al meglio quello che è il nostro essere. Voglio dosare le energie dal punto di vista condizionale, più che guardare all'avversario guardiamo a noi".