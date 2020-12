Lecce, Falco e il gol al Chievo: "Un piccolo regalo per Maradona. Una gioia immensa"

Contro il Chievo Verona Filippo Falco ha vestito I panni del ‘man of the match’ con il gol del 2-1 finale al 93’. Una gioia che lo stesso trequartista del Lecce ha definito dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia “immensa”. “Una sensazione che non avevo mai provato in tanti anni di calcio - ha continuato -. Ho pensato subito a Maradona, nel mio piccolo sono riuscito a dedicargli un gol. Poi chiaramente ho pensato al Lecce che ha vinto perché ci ha creduto fino alla fine. Nel calcio molto spesso quando non si riesce a vincere si bada a non perdere, noi invece abbiamo dato fondo a tutte le nostre energie perché volevamo i tre punti a tutti i costi e i nostri sforzi sono stati premiati“.

Un exploit, quello di Falco, che s’inserisce in un avvio di campionato molto positivo e coinciso con l’inizio della gestione Corini: “Se prima partivo dal centro destra per convergere e andare al tiro con il sinistro, adesso invece gioco in posizione più centrale e posso svariare su tutto il fronte offensivo. Tra l’altro, sono anche più vicino all’area di rigore. Mi trovo bene e spero che il mister sia soddisfatto di me“.