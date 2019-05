© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, attaccante del Lecce, ha commentato così la promozione in Serie A della formazione salentina: “Emozione troppo grande, è stato il coronamento di un sogno di una carriera. Abbiamo meritato dalla prima giornata, abbiamo lottato e ce l’abbiamo fatta. Non me l’aspettavo ma le cose inaspettate sono le più belle. I gol finalizzano il lavoro di una squadra che ha dato l’anima. Il gruppo è la chiave del nostro successo. Anche oggi abbiamo sofferto ma tutti insieme ne siamo usciti“.