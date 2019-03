© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero contro l’Ascoli, gara interrotta per il grave infortunio subito da Manuel Scavone dopo pochi minuti dal fischio d’inizio. “Affronteremo una squadra che ha mantenuto la sua identità e ha un modo preciso di giocare a calcio. Dispongono di calciatori esperti, scaltri e con qualità tecniche importanti e per questo mi attendo una gara tosta, ma noi abbiamo i giocatori giusti per continuare nel nostro percorso. - continua Liverani come si legge sul sito del club salentino - Abbiamo degli obiettivi differenti, ma questo poi sul campo non vorrà dire nulla, nel match di domani la spunterà che avrà la meglio sulle giocate singole. Se noi manterremo la stessa umiltà, voglia e determinazione delle ultime uscite credo che potrà arrivare un risultato importante anche perché per noi è un’occasione ghiotta da sfruttare al meglio”.