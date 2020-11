Lecce-Pescara, le formazioni ufficiali: difesa a tre per Oddo. Mancosu torna titolare

Nel posticipo di Serie B di questa sera in programma al Via del Mare il tecnico del Lecce Eugenio Corini punta sulla coppia Coda-Stepinski in avanti con Mancosu alle loro spalle. A centrocampo Paganini agirà da mezzala, mentre in difesa sarà Meccariello a sostituire l’infortunato Dermaku. Rivoluzione invece in casa Pescara con Oddo che schiera la difesa a tre con Balzano al fianco di Guth e Jaroszynski. Bellanova e Masciangelo agiranno sulle corsie con Maistro alle spalle del duo Ceter-Belloni.

Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. A disposizione: Bleve, Vigorito, Pierno, Pettinari, Zuta, Dubickas, Gianfreda, Lo Faso, Maselli, Majer. Allenatore Corini

Pescara (3-4-1-2): Fiorillo; Balzano, Guth, Jaroszynski; Bellanova, Omeonga, Fernandes, Masciangelo; Maistro; Belloni, Ceter. A disposizione: Radaelli, Alastra, Elizalde, Scognamiglio, Memushaj, Crecco, Ventola, Di Grazia, Busellato, Nzita, Vokic. Allenatore Oddo.