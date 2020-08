Lecce, si punta a trattenere Falco, Mancosu e Petriccione. Via solo per offerte importanti

Il Lecce punta a trattenere in giallorosso le proprie stelle per puntare al ritorno immediato in Serie A. Per questo il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino ha deciso di blindare Filippo Falco, Marco Mancosu e Jacopo Petriccione, che potrebbero lasciare il Salento solo di fronte a offerte davvero importanti per i loro cartellini come riporta Tuttosport.