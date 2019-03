© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle pagine di SoloLecce.it arrivano alcune dichiarazioni di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dopo il clamoroso successo sull'Ascoli per 7-0: Vittoria importante, vittoria bellissima, siamo felici. Giochiamo il calcio migliore della Serie B, lo abbiamo dimostrato. Ma lo dimostriamo spesso, anche in altre situazioni più equilibrate. Dobbiamo essere orgogliosi. Abbiamo battuto un avversario che era segnalato in salute. Non abbassiamo la tensione, nel nostro DNA abbiamo dimostrato di saperci rialzare dopo le sconfitte, ora mi auguro che dopo una vittoria di queste proporzioni non dobbiamo sederci su noi stessi, compiacerci. Sono certo, il nostro allenatore saprà toccare le corde giuste".