© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Pianetalecce.it il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha parlato del pareggio in casa del Venezia tornando anche sul rigore non concesso alla sua squadra: “La prestazione è stata buona, anche se meno rispetto a Salerno e Benevento, però la squadra ha cercato di vincere fino alla fine. La sensazione è che si sia alzata da parte di tutti l’asticella delle aspettative ed anche un pareggio a Venezia, una formazione che lo scorso anno ha fatto le semifinali play off, diventa un risultato non molto gradito per quanto giusto viste le occasioni delle due squadre. Rigore? L’episodio ha giocato a nostro sfavore e credo che il fallo fosse solare, non capisco perché l’arbitro non se la sia sentita di darlo. - continua Sticchi Damiani soffermandosi sui tifosi – Voglio ringraziare gli 800 che di lunedì sera, un orario scomodo per chiunque, ci hanno fatto sentire come se giocassimo in casa, sono stati strepitosi. Penso al rientro dei tanti che erano lì e che magari stamattina sono andati anche a lavorare. Sacrifici fatti per amore. Grazie davvero“.