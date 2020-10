Lecce, Sticchi Damiani: "Per Mancosu e Falco poche offerte. Crotone? È arrivato tardi”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno soffermandosi su Mancosu e Falco, due big rimasti alla corte giallorossa: “Di proposte non sono arrivate ben poche in realtà. Per Mancosu c’è stato un interessamento iniziare del Monza che però non è sfociato in qualcosa di concreto, mentre su Falco c’era il Crotone, ma la loro offerta è arrivata a ridosso della fine del mercato e avevamo detto che avremmo ceduto certi giocatori solo compatibilmente coi nostri tempi. - continua Sticchi Damiani – Petriccione? La sua cessione è la somma del suo desiderio di giocare in serie A e di una valutazione tecnico-tattica. Per caratteristiche, probabilmente non sarebbe stato un protagonista assoluto di questo nuovo progetto".