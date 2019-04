Lecce, Sticchi Damiani: "Testa bassa verso un obiettivo incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Sololecce.it il presidente salentino Saverio Sticchi Damiani ha parlato della sfida contro il Cosenza e della corsa verso la Serie A che in questi due giorni vivrà scontri forse decisivi: “Non abbiamo fatto nulla, il campionato non è finito e mancano ancora sette partite difficilissime a partire dal Cosenza di Braglia. Credo che questa sfida sarà ancora più dura rispetto al Pescara, sono scorbutici, forti in attacco e non ti fanno giocare. Della sfida agli abruzzesi è rimasta la soddisfazione di aver vinto giocando una gara perfetta contro una delle protagoniste del campionato, se dovessimo continuare a questi ritmi ci sarà da divertirsi nel finale di campionato. - continua Sticchi Damiani – Questo gruppo è consapevole del proprio valore, ma deve andare avanti senza pensare a nulla, con armonia ed equilibrio come fatto con il Pescara. Avanti a testa bassa per un obiettivo incredibile. Tifosi? In questo senso abbiamo già vinto il campionato, abbiamo riacceso l’entusiasmo di una città che si era spenta con le delusioni in Lega Pro”.