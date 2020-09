Lecce, Tachtsidis guarito dal Covid-19. Lunedì dovrebbe aggregarsi al gruppo

Seduta alle ore 13.30 per i giallorossi che si sono ritrovati all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Shakhov (in permesso) e Vera. Tachtsidis, dopo la riscontrata negatività al Covid 19 in Grecia, è rientrato a Lecce ed in mattinata si è sottoposto a tampone. Prima di aggregarsi al gruppo il calciatore greco lunedì eseguirà un ulteriore test molecolare. Hanno seguito un allenamento differenziato Felici, Riccardi, Benzar e Paganini. Domani sono in programma i due test, a porte chiuse, al Via del Mare con Nardò (ore 14.00) e Fasano (ore 16.30).