ufficiale Panagiotis Tachtsidis vola in Romania. Il centrocampista greco firma col Cluj

Nuova avventura per Panagiotis Tachtsidis. Il centrocampista greco, classe 1991, torna in Europa dopo le esperienze in Arabia Saudita con l'Al-Fayha e negli Emirati Arabi Uniti con il Khor Fakkan e firma un contratto con il Cluj, dove arriva a titolo gratuito.

Lunga esperienza in Italia

Tachtsidis è stato a lungo protagonista nel nostro Paese, in vari momenti della sua carriera. A 19 anni fu prelevato dal Genoa, che lo acquistò dall'AEK, e poi venne girato in prestito a Cesena, Grosseto e Verona, prima della cessione a titolo definitivo alla Roma nel 2012. In giallorosso una sola stagione senza grandi sussulti, così passa al Catania. Torino, ancora Verona, Cagliari e Lecce sono le ultime tappe in Italia, nel mezzo Olympiacos e Nottingham Forest, prima dell'avventura asiatica.