Lega B, Balata: "Riforme non più rimandabili. Auspico un intervento forte della FIGC"

Il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato all'Adnkronos della necessità di riforma del calcio italiano visto il momento di grave crisi che stiamo attraversando a causa dell'emergenza Coronavirus: “Il momento di grave crisi che sta interessando anche il sistema calcistico, che secondo gli analisti perdurerà per molto tempo, impone alla dirigenza che guida il movimento di mettere mano a quelle riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. - continua Balata – Riforme che vanno affrontate con senso di responsabilità e interventi mirati e decisi. Sostenibilità, regole di accesso rigide e chiare, trasparenza devono essere linee guida di una riforma complessiva che consenta di definire un sistema credibile e solido. La Lega B è pronta a intraprendere questo percorso di rinnovamento e sviluppo e in tal senso auspico un'iniziativa forte della Federcalcio”.